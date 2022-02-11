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Şampiyonlar Başkan Acar'ı ziyaret etti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında ikinci olan İsmail Hakkı Bostancı'yı ödüllendirdi.
Şampiyonlar Başkan Acar'ı ziyaret etti

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında ikinci olan İsmail Hakkı Bostancı ve Türkiye Beşincisi Olan Kemal Yurt, Acar'ı makamında ziyaret etti.

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Bostan, burada işaret diliyle yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şampiyonada elde ettiği başarıdan memnun olduğunu aktaran Bostan, kazandığı başarıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini belirtti.

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