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Sanat, spor ve kültür buluştu

Kahramankazan Belediyesi yerel yönetimler alanında ürettiği hizmet ve projelerin yanı sıra, spor, sanat ve kültür alanlarında da düzenlediği etkinliklerle adından söz ettiriyor.
Sanat, spor ve kültür buluştu

Kahramankazan Belediyesi, 58 bin nüfuslu ilçede, spor, sanat ve kültür alanlarında yaptığı yatırımlar ve gerçekleştirdiği etkinliklerle öne çıkıyor.

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İlçede yaklaşık 5 bin aktif sporcu bulunurken, belediye spor kulübünde ise 12 farklı branşta yaklaşık bin 500 lisanslı sporcu yer alıyor. İlçede bir adet kapalı spor salonu, biri sentetik olmak üzere iki adet çim saha, 5 yıldızlı otel konforunda bir adet sporcu kamp ve eğitim merkezi, Türkiye'nin ilk müstakil bocce tesisleri, iki adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Belediye ayrıca, park ve bahçelere vatandaşların spor yapmaları için yerleştirdiği spor aletlerinin ve alanlarının bakımlarını düzenli olarak yapıyor.
 

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