  • BIST 1.969,91
  • Altın 870.369
  • Dolar 13.9173
  • Euro 15.4793
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 5 °C
»

Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi inşasında hummalı çalışma

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Sancaktepe Mahallesi’ne inşa edilen Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi’nin yapımı hummalı bir çalışmayla devam ediyor. 
Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi inşasında hummalı çalışma

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sancaktepe Mahallemizde güneş enerjisi ile elektrik üretecek, ısıtma ve soğutma sistemiyle konforlu bir alışveriş imkânı sunacak olan kapalı pazar yeri ile çok amaçlı kültür merkezimizi çok kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız.” dedi.

1-(7)-026.jpeg

Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi’nin esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara nezih bir ortam sunacağını da söyleyen Başkan Altınok, “Kışın pazar esnafımızın ve vatandaşlarımızın üşümeyeceği, yazın da serin bir ortam sunan pazar yerimiz ve çok amaçlı kültür merkezimizi inşallah yakın zamanda hizmete açacağız.

Sancaktepe Mahallemizin yollarını da havaalanı gibi yaptık. Şehrimizin her noktasına ihtiyaca göre eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

1-(6)-030.jpeg

Temelleri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından atılan 12 milyon TL’lik yatırım değerine sahip tesis tamamlandığında hem pazar alanı hem de çok amaçlı kültür merkezi olarak hizmet verecek. Çatasında yer alacak olan güneş enerjisi panelleriyle elektrik de üretecek olan çok amaçlı merkez kendine yetebilen özelliğiyle örnek bir tesis olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıllı Kavşak Sistemi kent genelinde 142 noktada faaliyete geçirildi02 Mart 2022 Çarşamba 00:20
  • Ankara Nallıhan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri01 Mart 2022 Salı 16:05
  • 970 metreden ölüme neden olan Şahan Ak'a 16 yıl 8 ay hapis 01 Mart 2022 Salı 15:30
  • Serviste zihinsel engelli kadına cinsel saldırıya tutuklama01 Mart 2022 Salı 15:29
  • Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı01 Mart 2022 Salı 10:05
  • Ankara'da 925 bin adet tıbbi ilaç ele geçirildi01 Mart 2022 Salı 10:03
  • Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı01 Mart 2022 Salı 10:00
  • Yenimahalle’de Hamsi Şenliği düzenledi01 Mart 2022 Salı 04:23
  • Ata tohumları Gölbaşı'nda toprakla buluştu01 Mart 2022 Salı 03:22
  • Engelli ressam Muhammed’in tüm boya ve malzeme ihtiyaçları Belediye karşılayacak01 Mart 2022 Salı 02:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti