Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesi’nin yapım çalışmaları devam ediyor

Pursaklar Belediyesi, Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesi’nin yapım çalışmalarına devam ediyor.

Kitap okuma oranını artırmak, yeni neslin, sessiz ve sakin bir ortamda derslerine çalışabilmeleri amacıyla ilçe genelinde kıraathaneleri yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, Pursaklar Kıraathanesi, Saray Fatih Mahallesi Kıraathanesine bir yenisini daha ekleyerek geçen günlerde temelini attığı Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesi’ndeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

EKİPLERDEN BİLGİ ALDI

Kitap okumak, ders çalışmak ve sınavlara hazırlanan gençler için yeni bir seçenek olacak olan Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi aldı.

GAYEMİZ GENÇLERE ÖN AYAK OLMAK

Yapımı devam eden Millet Kıraathanesinde vatandaşların bir yandan çaylarını yudumlarken bir yandan da ders çalışmanın ve kitap okumanın keyfini yaşayacaklarını ifade eden Çetin; "İlçemize yeni eserler kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. En büyük gayemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin bol bol kitap okuyup, ders çalışarak önemli başarılara imza atabilmesine ön ayak olabilmek. Öğrencilerimiz daha güzel ortamlarda ders çalışabilsinler diye, Saray Cumhuriyet Mahallemizde yapımına başladığımız millet kıraathanemizi en kısa zamanda tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.