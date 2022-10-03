  • BIST 3.392,13
  • Altın 1013.655
  • Dolar 18.5217
  • Euro 18.2102
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Sarıçalı Milli Parkı'nda inceleme

Nallıhan’da 600'den fazla anıt ağacın yer aldığı Nallıhan Sarıçalı Milli Parkı'nda "karanlık nokta" ölçümleri yapıldı.
Sarıçalı Milli Parkı'nda inceleme

Sarıçalı Milli Parkı'ndaki incelemeye, AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Zeynep Yıldız, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ve ODTÜ öğrencileri katıldı.

aa-20221002-29051281-29051279-nallihan_saricali_milli_parkinda_inceleme.jpg

KARANLIK NOKTA 

Milletvekili Ceylan, burada yaptığı açıklamada, Sarıçalı Milli Parkı'nın gece karanlığının en yoğun görüldüğü ve yıldızların en net izlenebildiği yer olduğunu belirterek, bu amaçla ileride yapılacak gökyüzü gözlem şenliği kapsamında "karanlık nokta" ölçümleri yapıldığını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim ve Teknoloji Buluşması’na Büyük İlgi03 Ekim 2022 Pazartesi 03:14
  • Kültürel değerler kitap ve kısa film oluyor03 Ekim 2022 Pazartesi 03:10
  • Mahalle sakinleriyle toplantı03 Ekim 2022 Pazartesi 02:08
  • Tam Açık Kapı Günü03 Ekim 2022 Pazartesi 01:15
  • Atık Getirme Merkezleri her yerde03 Ekim 2022 Pazartesi 01:12
  • Gönül Köşkü’nde Yaşlılar Günü kutlandı03 Ekim 2022 Pazartesi 01:05
  • Seminerlerin 7’ncisi gerçekleşti03 Ekim 2022 Pazartesi 01:03
  • 17 taşınmaz satışa çıkarıldı03 Ekim 2022 Pazartesi 00:06
  • Devasa bir şifa merkezi03 Ekim 2022 Pazartesi 00:01
  • Çılgın Türk Yenimahalle’de anıldı01 Ekim 2022 Cumartesi 04:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti