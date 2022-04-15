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Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü tır devrildi

Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü tır devrildi
Sarıyer'de inşaat demiri yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi. 1’i şoför 5 kişi yaralandı. Gecekondudan yara almadan kurtulan Ali Tosun "Yatak odasında TIR’ın tekerlekleri vardı." dedi.

Kaza, Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Remzi Bingöl’ün kullandığı 34 BV 1304 plakalı TIR, sürücünün direksiyon kontrolü kaybetmesi sonucu gecekondunun üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan şoför Remzi Bingöl ile gecekonduda bulunan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"BİZİM AİLE ÜYELERİ FERYAT FİGAN EDİYORDU"

Gecekondudan yara almadan kurtulan Ali Tosun, "Bir saat önce bir gürültüyle uyandım. Yatak odasında TIR’ın tekerlekleri vardı. Orayı komple aşağı indirmişti. Bizim aile üyeleri feryat figan ediyordu. Ben kapılar sıkıştığı için dışarı çıkamadım. Camdan dışarı çıktım. Abim enkazın altında kalmıştı. Öyle bir yerde sıkıştı ki 30 ton inşaat demiri var. Demirlerle duvarın arasında kalmıştı. Hiçbir şey yapamadım. Her yere haber verdik. Abimi çıkardılar hastaneye kaldırdılar. Abim orta yaralı diğerleri hafif yaralı. TIR’ın çarptığı bölümde olsalardı hepimiz gitmiştik. Burada daha önce de kaza oldu. Buradaki sıkıntı şu; navigasyonu açıp tünele bağlanmaya çalışıyorlar. Normalde TIR'ların tünele girmesi yasak ama buradan geçiyorlar. Kaza nedeniyle üç evde hasar var. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu burada bitmeyecek. Bunun çözümü yok. Nereye başvurduysak olmadı. Sürekli bir mağduriyet. Çözemedik." dedi.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de devrilen TIR’ı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
 

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