Savaş mağduru binden fazla yetim çocuk Türkiye'ye getirildi

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen binlerce savaş mağduru kimsesiz çocuk, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinliklerle eğlence dolu anlar yaşadı. Konu hakkında gazetemize konuşan Ukrayna Antalya Başkonsolosu Rustamov, "İyi ki Türkiye var" dedi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Antalya'ya getirilen binden fazla çocuk Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinliklerle eğlence dolu anlar yaşadı. Savaş travmasının atlatılması için düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Programda Türkiye’ye olan sevgilerini dile getiren çocuklar Türk ve Ukrayna bayraklarını resmederek, barış çağrısında bulundu.

BİNDEN FAZLA KİMSESİZ ÇOCUK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın inisiyatifiyle Ukrayna'daki çocuk evlerinde yetimhanelerde bulunan binden fazla çocuk 8 grup halinde Türkiye'ye getirilerek, Antalya'daki otellere yerleştirildi. Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle Türkiye'ye getirilen çocuklar, savaş bitimine kadar Türkiye'de kalacak.

SAVAŞIN İZLERİ UNUTTURULUYOR

Yetimhanelerdeki refakatçi personelle gelen ve Antalya'da savaşın izlerini unutmaya çalışan Ukraynalı çocuklar Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (STD) iş birliğinde ve Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde iki gün boyunca düzenlenen etkinliklerde eğlence dolu vakit geçirdi. Savaşın izlerinin unutturulmaya çalışıldığı etkinliklerde çocuklar renkli görüntülere sahne oldu.

YAŞADIKLARI YERLER BOMBALANDI

Konu hakkında gazetemize bilgi veren Ukrayna Antalya Başkonsolosu Emir Rustamov, “Emine Erdoğan ve Olena Zelenska himayelerinde 1000 yetim ve öksüz, çocuk ve genç savaş başlayınca Antalya’ya getirildi. Savaş başladı yaşadıkları yerler bombalandı. Savaşla çocuklarımız ikinci travmayı yaşadılar. Savaş devam ediyor ama her şeye rağmen hayat da devam ediyor. İyi ki Emine Erdoğan ve Olena Zelenska var. İyi ki Türkiye var. Yunus Emre Enstitüsü, Türk Kızılay ve Okçular Vakfı’nın destekleri sonsuz, teşekkürler” diye konuştu.

TÜRKIYE'DE EĞİTİM ALIYORLAR

Gençler ve çocukların koruyucu ailelerin, yetim ve öksüz çocuklardan oluştuğunu belirten Rustamov, “Türkiye’de uzaktan eğitim almaya devam ediyorlar. Türkiye’nin ev sahipliğinden memnunuz. Biran önce savaşın bitmesini istiyoruz. Savaş bitince çocuk ve gençler Ukrayna’ya dönecek" dedi.

TÜRKÇE ÖĞRENECEKLER

Yunus Emre Enstitüsü Kiev Koordinatörü İhsan Demirbaş ise Yunus Emre Enstitüsü olarak Ukraynalı çocukların yanında olmaya devam edeceklerini kaydederek, “Türkçe kursları açılacak. Ukraynalı çocuk ve gençlere Türkçe öğreteceğiz. Elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız” dedi.

TÜRKİYE DENEYİMİ YAŞADILAR

Ukraynalı çocuklar etkinlikler boyunca boyalı ellerle yaptıkları resimlerle dünya barışının önemini vurguladılar. Kil, savunma sanatları, tişört boyama, seramik, karaoke, akıl oyunları, drama, dans gibi çeşitli atölyelere katıldılar. Artırılmış sanal gerçeklik gözlükleriyle de üç boyutlu Türkiye turu deneyimi yaşadılar.

OK ATTILAR, DANS ETTİLER, ŞARKI SÖYLEDİLER

Çocuklar bunların yanı sıra Okçular Vakfı’nın gerçekleştirdiği geleneksel Türk okçuluğu atölyesinde de ok atma fırsatı buldular. Eğlenceli dakikalar gerçekleştiren çocuklar, animasyon gösterileri, Türkçe ve Ukraynaca şarkılar eşliğinde dans etkinlikleri gerçekleştirdiler. Program çocuklara hediye dağıtımı sonrası sona erdi.

Emrah Özcan/İlksayfa