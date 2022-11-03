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‘Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’ başkentte gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve İvedik OSB Teknopark Ankara iş birliğinde ilk defa "Teknopark Ankara-Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları" düzenlendi.
‘Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’ başkentte gerçekleşti

Teknopark Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, buluşma, savunma sanayinin ana yüklenicisi olan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, MKE, TÜBİTAK SAGE, TEI, BMC, FNSS firmalarının üst düzey yetkilileri, bölgede faaliyet gösteren tedarikçi firma girişimcilerinin katılımı ve sunumlarıyla Teknopark Ankara Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ YAPILDI 

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve savunma sanayi ana yüklenicilerinin tedarik yönetimi sunumlarının yanı sıra ikili iş birlikleri için görüşmeler yapıldı. Açıklamada, buluşmanın açılış konuşmasını yapan İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin'in görüşlerine de yer verildi. 

30 YILLIK TECRÜBE İVEDİK OSB

Firmaların bu tür etkinliklerde bir araya gelmesinin, girişimci ruh ve dinamizmi artıracağını işaret eden Gültekin şunları kaydetti: “30 yıllık üretim geçmişi ve tecrübesine sahip olan İvedik OSB sanayicimizin AR-GE yaparak ürünlerini katma değeri yüksek milli ürünler haline gelebilmesi ve nitelikli üretim ekosistemine dahil olabilmesi adına, İvedik OSB'nin tam göbeğinde Teknopark Ankara'yı kurduk. 2017 yılı itibarıyla faaliyete geçen teknoparkımız 250 nitelikli teknoloji firması, yüzde 100 doluluk oranı ve 1000'in üzerinde projeye ise ev sahipliği yapmaktadır. Teknoparkımızda yürütülen projeler, yüzde 70 oranında savunma sanayi odaklı projelerden oluşmaktadır”

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