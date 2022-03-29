  • BIST 2.206,50
  • Altın 900.088
  • Dolar 14.6
  • Euro 16.1887
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Sayokan Topluluğu’nun Alp ve Almilaları, 19. kez kemer kuşandı

Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nun Alp ve Almilaları, Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen törenle 19. kez kemer kuşandı.
Sayokan Topluluğu’nun Alp ve Almilaları, 19. kez kemer kuşandı

Düzenlenen törende toplamda 64 Alp ve Almila’nın, 20’si mavi kemere,  4’ü sarı kemere, 5’i kırmızı kemere, 6’sı dört renkli kemer, 10’nu siyah kemer kür-1’e, 2’si siyah kemer kür-2’ye,11’i ise  aybarlığın ilk adımı olan siyah kemer 1 san ve siyah kemer 2 sana yükseldi.

foto-(1)-071.jpeg

Kültürümüzü yansıtan bir spor
Sayokan’ın bir spor branşının dışında milli değerleri yansıtan bir kültür olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun aynasıdır. Sayokan da bunlardan biri. Gençlerimizi, kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Soyakan savunma sanatını öğrenmeye davet ediyorum” dedi.

foto-(3)-056.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anne Çocuk Oyun Evleri'nde “Kütüphane Haftası” kutlandı30 Mart 2022 Çarşamba 00:23
  • Kahramankazan’da traktör sahiplerine reflektör hediye edildi30 Mart 2022 Çarşamba 00:22
  • Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı30 Mart 2022 Çarşamba 00:21
  • Başkentli muhtarlara elektromanyetik kirlilikle mücadele eğitimi verildi30 Mart 2022 Çarşamba 00:20
  • Solfasol Mahallesi'de yıllardır süren imar sorunu çözüldü29 Mart 2022 Salı 04:21
  • Harikalar Diyarı'da oriyantiring etkinliği düzenlendi29 Mart 2022 Salı 03:20
  • Kalpten Kalbe adlı tiyatro oyunu izleyicilerinden tam not aldı29 Mart 2022 Salı 00:24
  • “Mavi Kuş” Tiyatro Oyunu Mamaklılarla buluşuyor29 Mart 2022 Salı 00:23
  • Hayati İnanç, Kahramanazan Belediyesi Kültür Sohbetleri'nin konuğu oldu29 Mart 2022 Salı 00:22
  • ABB ve Bangladeş Büyükelçiliği'nden “Bangledeş’in Gelişimi” sergisi29 Mart 2022 Salı 00:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti