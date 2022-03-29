Sayokan Topluluğu’nun Alp ve Almilaları, 19. kez kemer kuşandı

Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nun Alp ve Almilaları, Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen törenle 19. kez kemer kuşandı.

Düzenlenen törende toplamda 64 Alp ve Almila’nın, 20’si mavi kemere, 4’ü sarı kemere, 5’i kırmızı kemere, 6’sı dört renkli kemer, 10’nu siyah kemer kür-1’e, 2’si siyah kemer kür-2’ye,11’i ise aybarlığın ilk adımı olan siyah kemer 1 san ve siyah kemer 2 sana yükseldi.

Kültürümüzü yansıtan bir spor

Sayokan’ın bir spor branşının dışında milli değerleri yansıtan bir kültür olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun aynasıdır. Sayokan da bunlardan biri. Gençlerimizi, kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Soyakan savunma sanatını öğrenmeye davet ediyorum” dedi.