Sazan Balığı yakalama yarışması başladı

Türkiye Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması Bolu, Gölköy Baraj Gölü’nde başladı.

Merkezi Ankara’da bulunan ve ülkemizin değişik coğrafyalarından 15 üye derneği ile sürdürülebilir balıkçılık, doğa ve çevre konularında çalışmalar yapıp ilgili kurumlar ile birlikte sürekli istişare halinde bulunan ASOF Federasyonu tarafından gerçekleşecek olan yarışmaya ülkemizin değişik illerinden 29 Takım ve 110 sportif olta balıkçısı katılım sağlıyor.

İLK YARIŞMA 2009 YILINDA YAPILMIŞTI

14 yıldır süregelen ve gelenekleşen yarışma her zaman olduğu gibi yine Bolu, Gölköy Baraj Gölü’nde gerçekleşecek.

2 – 8 Ekim 2022 tarihleri arasında Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı (IYAFA 2022) Etkinlikleri kapsamında ASOF tarafından düzenlenecek. Yarışmada yakalanan balıklardan uygun bulunanlar Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’na üretimde kullanılmak üzere anaç balık olmak üzere nakledilecek ve onlardan üretilecek yavrular ülkemiz genelindeki göl, gölet ve barajlara bırakılacak.

TAKIMLAR BOLU’DA

Yazılı ve görsel basın ile sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ülkemizden ve sportif balıkçılığın rağbet gördüğü diğer ülkelerden yakından takip edilen yarışmaya değişik illerden 29 Takım katılım sağlıyor ve yarışma canlı olarak ta ASOF sayfasından izlenebiliyor.

70’ER METRE MESAFE

Ülkemizi yurt dışındaki yarışmalarda da temsil eden birçok sporcunun yer aldığı takımlar çekilecek iki aşamalı kura sonrasında yarışma yerlerini belirleyip aralarında en az 70’şer metre mesafe ile kamplarını kuracaklar.

En büyük ve en çok balığı yakalayıp görevlilerce ölçümü yapıldıktan sonra öldürmeden suya bırakarak birinci olmaya çalışacak ekipler balığa ve doğaya en az zarar veren sportif balıkçılık ekipmanlarıyla yarışmaya katılmak zorundalar. Bolu İl Tarım ve Oman Müdürlüğü’nden görevli personel ve ASOF Hakemleri kontrolünde gerçekleşecek olan yarışmada ciddi kurallar var ve uymayan takımlar ile sporcular yarışmadan diskalifiye oluyor.



