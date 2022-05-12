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'SBÜ Spor Fest 2022 Bahar Etkinliği' başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından öğrencileri sportif etkinliklerle bir araya getirerek motivasyonu artırmak ve pekiştirmek amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'SBÜ Spor Fest 2022 Bahar Etkinliği' kortej yürüyüşüyle başladı.
'SBÜ Spor Fest 2022 Bahar Etkinliği' başladı

Üniversitenin Gülhane Külliyesi'nde 15 spor branşında bir araya gelen bin 500'ün üzerinde öğrenci, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ile kortej eşliğinde yürüdü. Yürüyüşün ardından etkinlik alanına gelen öğrenci ve öğretim üyeleri, burada SBÜ Halk Oyunları Kulübü gösterileri ve öğrenci performansları ile stant etkinliklerini izledi. Etkinliğe, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ankara Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve çeşitli üniversitelerden rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. 

'ÖĞRENCİLERİMİZİ MOTİVE ETMEK İSTİYORUZ'
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, burada yaptığı konuşmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin yurtdışında 4 ülkede, yurtiçinde de 8 ilde aktif eğitim birimleri bulunduğunu söyleyerek, “Bu eğitim birimlerinden öğrencilerimizi özellikle Sudan'dan, Özbekistan'dan, Suriye'den buraya getirmek üzere kendi öğrencilerimizi bir araya getirerek. Buradaki öğrencilerimizle kaynaştırmak, sportif, kültürel aktivite içerisinde onları buluşturmayı amaçlıyoruz. Böylelikle üniversitemizin uluslararası kimliğini öne çıkararak öğrencilerimizi motive etmek istiyoruz. Başarılarını artırmak istiyoruz. Bu vesileyle bin 500'ün üzerinde sporcu öğrenci yarışacak. 25'in üzerinde kültürel aktivite olacak. Çeşitli yarışmalar olacak, öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Bu etkinliği salgın öncesi başlatmıştık. Salgın döneminde ara verdik. Salgın ulusal ve uluslararası bütün etkinliklerimizi de ertelememize yol açmıştı. Yeniden başlatıyoruz. Şimdi yeniden buluştuk. Öğrencilerimiz çok sevinçli. Bu güzel aktiviteyi hep birlikte yapmış oluyoruz" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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