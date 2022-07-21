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Sebze Meyve Denetimi

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmeleri için pazar yerlerindeki denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Sebze Meyve Denetimi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçede bulunan pazarlarda vatandaşların, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, sağlıklı gıdalara ulaşımı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetim gerçekleştirdi.  
Pazar yerlerindeki ürünleri teker teker inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için Pazar alanlarını ziyaret ederek ürünlerin kalitesi, malzemelerin tazeliğini ve hijyenik olup olmadığını denetledi.

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SAĞLIK KIRMIZI ÇİZGİ 

Vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmeleri için her zaman sahada denetimde olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sofralarına sağlıklı ve hijyenik ürünlerin girmesi için semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bizim kırmızı çizgimiz ilce sakinlerimizin sağlığıdır. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizde, tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda hareketliliğinin yoğun olduğu Pazar yerlerinde ekstra önlemler almaya devam edecek’’ dedi.
 

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