‘Şeffaf Ankara’ başladı

Şeffaflıkta yeni bir boyut için hazırlıklarını tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri platformu olan “Şeffaf Ankara” projesini hayata geçirdi.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve daha şeffaf bir yönetim modeli için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri şimdi de yeni bir veri paylaşım platformu olan “Şeffaf Ankara” ile buluşturdu.

DÜNYADA İLK VE TEK

Dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımı olan Şeffaf Ankara’yı kamuoyuna ilk kez ABB Başkanı Mansur Yavaş tanıttı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, belediye meclis üyeleri, üniversite rektörleri, veri bilişimcileri, genç girişimciler, belediye bürokratları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Vatandaşlar “seffaf.ankara.bel.tr” adresi üzerinden 7/24 kolayca ulaşabilecek. Şeffaf Ankara’da yer alan tüm verilere ayrıca Başkent Mobil üzerinden de erişilebilecek.

VERİ MADENCİLİĞİ

Tanıtım toplantısında ‘Şeffaf Ankara’ projesini görsellerle anlattığı sunumunda 7 kategoride 1000’den fazla veri dosyasının yer aldığını söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, 16 kategoride ise 300 binden fazla harita üzerindeki veriyi konumlandırdıklarını da açıkladı.

