Şefkatli ellerde besleniyorlar 

Belediye bünyesinde kurulan ‘Sokak Hayvanlarını Besleme Timi’ can dostların kolaylıkla ulaşabilecekleri kırsal noktalara kuru mama bırakıyor. Ayrıca ekipler hayvanlara gösterdikleri şefkatle gönülleri fethediyor.
DUYARLI OLUNMASI GEREKİYOR
Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sokak hayvanları Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Dünyamızı paylaştığımız canlılarımıza ilçemizde sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz can dostlarımız için şehrimizin kırsal bölgelerine mama bırakıyor. Vatandaşlarımızın da aynı duyarlılığı göstermesinden ziyadesiyle memnunuz.” dedi.
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