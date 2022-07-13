Şehit aileleri teröre lanet okudu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümü dolayısıyla, terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı (Akıncı Üssü) önünde ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti. Oğuz, hâl hatırlarını sorup sohbet ettiği şehit aileleriyle birlikte şehitler için Kuran-ı Kerim okuyup, dualar etti. Oğuz, şehit ailelerini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenleyecekleri etkinliklere davet etti. Oğuz ayrıca, ailelerin bayramlarını da kutladı.

Teröre lanet okudular

Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu anlatan şehit aileleri, gururlu olduklarını ifade etti. Teröristlere ve terör örgütlerine lanet okuyan şehit aileleri, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlere evlat acısı yaşatan hain katillerin Allah belasını versin. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada iki yakaları bir araya gelmesin” şeklinde konuştu.

