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Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Haymana’da anıldı

Sakarya Meydan Muharebesi kahramanlarından Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Haymana’da bulunan anıt mezarında gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.
Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Haymana’da anıldı

Giresun 42. Gönüllü Alayı’nın komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan şehadetinin yıl dönümünde,  Haymana Belediyesi, Tirebolu Belediyesi ve Tirebolu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ı Anma Programı ve Şehitler İçin Hayır Yemeği” programıyla anıldı.

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Hayır yemeği

Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Kadir Aydın, İstanbul Milletvekili Hasan Turan da konuşmalarında yüz yıldır dedelerine sahip çıkan Haymanalılara ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ın anıt mezarının yapılmasını sağlayan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’a teşekkür etti. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından şehitler için verilen Hayır Yemeği ile sona erdi. Yurdun çeşitli yerlerinden gelen Giresunlular daha sonra Mangal Dağı Şehitliğini ziyaret edip şehit dedeleri için dua etti.

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