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Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine inşa edilen halı saha açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine inşa edilen halı sahanın açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından yapıldı.
Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine inşa edilen halı saha açıldı

Renkli görüntülerin yaşandığı açılışta öğrencilere hitaben konuşan Altınok, “Ben Keçiören çocuğuyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Keçiören’de okudum. Keçiören’de elde ettiğimiz başarıların temelinde burayı tanıyor olmak yatıyor. Sizlerden de Keçiören’e bir belediye başkanı çıkmalı. Kendinizi iyi yetiştirin. Her biriniz bir Türk bayrağısınız. Bayrağımızı daha yücelere, daha yükseklere asacaksınız.” dedi.

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KEÇİÖREN TESİSTE BİR NUMARA
Sağlıklı bir toplum için spor yapmanın önemine de değinen Altınok, “Keçiören’de bugünkü tesislerin hiçbiri yoktu. Şimdi ise Keçiören’de olan hiçbir tesis diğer kentlerde yok. Etlik Olimpik Yüzme Havuzumuz Dünya Olimpiyat Şampiyonlarının yapılacağı standartların üzerindedir. Bu eserimizi 18 yıl önce yapmıştık. Bu dönem 41 yeni spor tesisi yaptık. Okullarımıza yaptıklarımızı da katarsak bu sayı 58’dir. Şimdi 10 tane daha kapalı spor salonu yapacağız. Sağlık için en önemli yatırımdır spor tesisi. Sağlıklı bir toplumun temelidir spor. Spor yapanlar hastaneye daha az gider, daha az ilaç tüketir. Aynı zamanda Türkiye’de en çok park olan kenttir Keçiören. Büyükşehir Belediyelerinden dahi daha çok yeşil alan yapan, ağaç diken, park yapan belediyeyiz. Tüm spor salonlarımız, tüm tesissilerimiz gençlerimizindir. Gelecek yıl bir yüzme takımı kurarak bu tesislerimizden faydalanabilirsiniz. Bu tesisler sizlerin parasıyla inşa ediliyor, boş kalmasın. Eğitim öğretim yılının da sonuna geldik. Dinlenin ama kitap okumayı ihmal etmeyin. Zamanınızı sosyal medyada geçirmeyin. Lazım olduğu kadar kullanın. Sizleri çok seviyoruz” ifadeleri kullandı.

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