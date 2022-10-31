Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen Erol Dok Parkı açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen Erol Dok Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen Erol Dok Parkı’nın açılışı yapıldı. Açılışa Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Merkez Valisi Davut Haner, Erol Dok’un ailesi, STK ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

HOŞ BİR SEDA BIRAKTI

Park açılışında konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Erol Dok kardeşimizi geçen yıl kaybettik. Mekânı cennet olsun. Bir fani bir de bâki âlem vardır. Kader denen bir çizgimiz var. Rabbim ne yazdıysa ondan öte yol yok. Fani âlemden bâki âleme giderken hoş bir seda bırakmak çok önemli.” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ OKUYUP ÖĞRENECEKLER

Keçiören’de ikamet eden Erol Dok’un ailesine yakın bir noktadaki yeni parka isim verme konusunda gayret gösterdiklerini de söyleyen Altınok, “Erol Dok’un kıymetli Ailesi Ayvalı Mahallemizde oturuyor. Onlara yakın bir noktadaki parka ismini verdik. Kendisinin ilgi duyduğu, peyzajı güzel, mesleğine uygun bir park burası. Suyun ve estetiğin güzel olduğu bu parkımız ona çok yakıştı. Burada şelale, halı saha, çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları var. Bir de Erol Dok’un biyografisi var. Çocuklarımız Erol Dok kimdir bakıp, okuyup öğrenecekler.” ifadelerini kullandı.

