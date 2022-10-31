  • BIST 3.978,96
  • Altın 977.45
  • Dolar 18.6157
  • Euro 18.3797
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen Erol Dok Parkı açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen Erol Dok Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.
Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen Erol Dok Parkı açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen Erol Dok Parkı’nın açılışı yapıldı. Açılışa Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Merkez Valisi Davut Haner, Erol Dok’un ailesi, STK ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 

HOŞ BİR SEDA BIRAKTI 

Park açılışında konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Erol Dok kardeşimizi geçen yıl kaybettik. Mekânı cennet olsun. Bir fani bir de bâki âlem vardır. Kader denen bir çizgimiz var. Rabbim ne yazdıysa ondan öte yol yok. Fani âlemden bâki âleme giderken hoş bir seda bırakmak çok önemli.” dedi. 

0i0a1327.jpg

ÇOCUKLARIMIZ OKUYUP ÖĞRENECEKLER 

Keçiören’de ikamet eden Erol Dok’un ailesine yakın bir noktadaki yeni parka isim verme konusunda gayret gösterdiklerini de söyleyen Altınok, “Erol Dok’un kıymetli Ailesi Ayvalı Mahallemizde oturuyor. Onlara yakın bir noktadaki parka ismini verdik. Kendisinin ilgi duyduğu, peyzajı güzel, mesleğine uygun bir park burası. Suyun ve estetiğin güzel olduğu bu parkımız ona çok yakıştı. Burada şelale, halı saha, çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları var. Bir de Erol Dok’un biyografisi var. Çocuklarımız Erol Dok kimdir bakıp, okuyup öğrenecekler.” ifadelerini kullandı. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevini başkentlilerin hizmetine açtı31 Ekim 2022 Pazartesi 09:51
  • Mamak Belediyesi’nin kursunu tamamlayan Cansu Aslan güzellik salonu açtı31 Ekim 2022 Pazartesi 09:40
  • Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik ve Pursaklar Yaşam Kartı üyelerini Mersin’e uğurladı31 Ekim 2022 Pazartesi 03:18
  • Gölbaşı’nda Emekliler Konağı hizmete açıldı31 Ekim 2022 Pazartesi 03:16
  • 6 Kasım’da başlayacak Ankara Caz Festivali 10 gün sürecek31 Ekim 2022 Pazartesi 03:14
  • Erasmus projesine katılanlar Beypazarı’nı gezdi31 Ekim 2022 Pazartesi 03:12
  • Yenimahalle’de kış çiçeği hazırlığı yapıldı31 Ekim 2022 Pazartesi 02:21
  • Sincan Belediyesi Engelli Gündüz Bakımevi açıyor31 Ekim 2022 Pazartesi 02:09
  • Kahramankazan Belediyesi 550 çiftçiye 200 ton Buğday 150 ton da Arpa hibesi desteğinde bulundu31 Ekim 2022 Pazartesi 01:07
  • ‘Her Çocuğa Sanat’ projesiyle 100 çocuğa müzik eğitimi verilecek31 Ekim 2022 Pazartesi 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti