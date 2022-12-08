Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu’nda laboratuvar sınıfı ve kütüphane açılışı gerçekleştirildi

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu’na kurulan laboratuvar sınıfı ve kütüphanenin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katıldığı açılış töreniyle gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kurdele keserek laboratuvar ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

TEKNOLOJİ MERKEZİMİZİ AÇTIK

Öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla yapılan açılışta konuşan Altınok, “Milletleri ihya eden eğitimdir. Yine milletleri zillete ve yoksulluğa düşüren eğitimsizliktir. Rabbimin ilk emri de ikra, yani okudur. Çağımız bilgi ve teknoloji çağı. Bilgi ve teknolojiye sahip olan ülkeler şuan dünyanın en güçlü ve en zengin ülkeleridir. Bizim de üretmemiz lazım. Yakın zamanda Teknoloji Merkezimizi açtık. Ankara'da tektir.” dedi.

