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Şehit Uzman Çavuş Serttaş, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

IRAK’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş (28), memleketi Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş Serttaş, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda 27 Mayıs’ta yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş (28), dün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Ankara’da düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır’a getirilen Serttaş’ın naaşı için tarihi Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami bahçesinde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, şehidin annesi Ayşe ve babası İhsan Serttaş ile vatandaşlar katıldı. 

Tören, şehidin naaşının alana getirilmesiyle başladı. Özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından edilen duaların ardından şehidin naaşı cenaze aracına konularak Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. 

Bekar olan şehidin yakınları Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakarken, Vali Ali İhsan Su, şehidin babası İhsan ve annesi Ayşe Serttaş'ı teselli etmeye çalıştı.

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