Şehitlik Uyanık Kütüphane’de sınava hazırlanan gençlere provası yapıldı

Mamak Belediyesi Şehitlik Uyanık Kütüphane’de sınava hazırlanan gençler için “sınav provası” yapıldı.

Haziran’da üniversite sınavlarında ter dökecek öğrenciler, 180 dakikalık maratonun provasını Şehitlik Uyanık Kütüphanede yaptı. Prova sınava giren öğrenciler, sınav stresiyle baş edebilmeyi, dikkat, odaklanma konusunda yapılabilecekleri konusunda kendilerini test etme imkanı da buldu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Gençlerimizin kişisel gelişimini ve eğitimini önemsiyoruz. Üniversite sınavında ter dökecek gençlerimiz için Şehitlik Uyanık Kütüphane’de gerçekleştirilen sınav provasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdiden gençlerimize üniversite sınavında başarılar diliyorum” dedi.