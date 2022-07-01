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Selin yaşandığı Bartın'da hayat normale dönmeye başladı

Selden en çok etkilen Kozcağız beldesinde bazı iş yerleri de faaliyete geçti.
Selin yaşandığı Bartın'da hayat normale dönmeye başladı

Bartın'da etkili olan sağanak sonrası selin izleri silinmeye çalışılırken, hayat normale dönmeye başladı.

Sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın 27 Haziran'da taşması sonucu kapanan ve suyun çekilmesiyle yeniden trafiğe açılan Yalı Caddesi ve Kemer Meydanı'ndaki iş yerlerinde temizlik çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın ve selin yol açtığı çamur ile tortular, ekiplerin hummalı çalışmalarıyla temizlenirken, bölgede hayat normale dönmeye başladı.

Kemer Meydanı'nda yaklaşık 2 metreye çıkan ırmak suyunun bıraktığı çamurlar, Bartın Belediyesi koordinasyonunda itfaiye ve arazözlerin desteğiyle temizlenerek meydan yaya ve araç trafiğine açıldı.

Balçık altında kalan sokak ve dükkanlardaki temizlik biterken, selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Selden en çok etkilenen Kozcağız beldesinde de kahvehane, kafe, market, lokanta ve bakkal gibi bazı iş yerleri de faaliyetlerine başladı. Vatandaşlar da evlerinin zemin katı ve bahçelerini temizliyor.

Çalışmalara farklı illerden gelen AFAD gönüllüleri de destek verirken, ilgili ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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