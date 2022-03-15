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Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı'nda tasarım ve beceri atölyeleri açıldı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut'ta 20 yıldır eğitim faaliyetlerini sürdüren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı'nda tasarım ve beceri atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi.
Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı'nda tasarım ve beceri atölyeleri açıldı

Açılışa Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Levend Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Faaliyetler Daire Başkanı Hasan Akalay Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Gürsel Avcı ve vakıf yöneticileri katıldı.

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Açılışta konuşan Demirel, Etimesgut'un her alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük bir gelişim yaşadığına işaret ederek, "14 noktada faaliyet gösteren etiSEM birimlerimizle vatandaşlarımıza ücretsiz meslek ve beceri eğitimi veriyoruz" dedi.

Levend Kılıç ta 2001'dehizmete açtıkları eğitim parkının yıllardır eğitim hayatına önemli katkılar sağladığını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından eğitim atölyelerinin açılışı yapıldı. 

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