Seminerlerin 7’ncisi gerçekleşti

Toplum sağlığını önceleyen projeleri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, psikolojik danışmanlık hizmetlerini de ara vermeden sürdürüyor. Beden ve ruh sağlığı üzerinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla başlatılan “Aile Eğitim Seminerleri” birçok konu ve içerikle alanında uzman kişilerin anlatısıyla gerçekleşiyor. Son olarak “Çocuk İhmal ve İstismarı” konulu seminer Çocuk Gelişimi Uzmanı Nazlı Baran’ın sunumuyla gerçekleşti.
EĞİTİMLER DEVAM EDECEK
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren “Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi” bir yandan vatandaşlara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sağlarken bir yandan da aile eğitim seminerlerine devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.