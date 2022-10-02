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Seminerlerin 7’ncisi gerçekleşti

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan aile eğitim seminerleri devam ediyor.
Seminerlerin 7’ncisi gerçekleşti

Toplum sağlığını önceleyen projeleri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, psikolojik danışmanlık hizmetlerini de ara vermeden sürdürüyor. Beden ve ruh sağlığı üzerinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla başlatılan “Aile Eğitim Seminerleri” birçok konu ve içerikle alanında uzman kişilerin anlatısıyla gerçekleşiyor. Son olarak “Çocuk İhmal ve İstismarı” konulu seminer Çocuk Gelişimi Uzmanı Nazlı Baran’ın sunumuyla gerçekleşti.
 
EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren “Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi” bir yandan vatandaşlara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sağlarken bir yandan da aile eğitim seminerlerine devam ediyor.

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