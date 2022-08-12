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Şenlikler Eylül’de Devam Edecek

Mamak Belediyesi, yaz aylarını şenliklerle renklendiriyor. Her hafta bir mahallede yaz şenliği düzenleniyor.
Şenlikler Eylül’de Devam Edecek

Mamak Belediyesi Küçük Kayaş Mahallesi’nde konser standı kurdu, mahalle sakinleri yaz akşamını eğlenerek geçirdi. Şarkılara türkülere eşlik ettiler. Özellikle yine çocuklar çok eğlendi. Animasyon, illüzyon gösterileri ile eğlencenin tadına vardılar.

 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta vatandaşlarımızın huzuru mutluluğu her şeyden önce geliyor. Biz istedik ki her mahallemiz yaz boyunca şenlikler etkinliklerle donatılsın. Bugün Küçük Kayaş Mahallemizdeyiz. Yaz şenlikleri Ağustos, Eylül ayı boyunca devam edecek” dedi.

 

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