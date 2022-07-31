Şentepe müziğe doydu

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe sakinlerine keyifli bir yaz mevsimi yaşatmak için gerçekleştirdiği “Yaza Merhaba” konserleri devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin dört bir yanında vatandaşlara müzikle dolu yaz akşamları yaşatıyor. Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının sahne aldığı yaz konserlerinin son durağı Şentepe Kapalı Pazar Yeri oldu. Sevilen sanatçılar Sezen Yurtsever, Evren Çelik ve Cem Özbek’in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve türküler ilçe sakinlerinin büyük beğenisini topladı.

İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA KONSER

Konser’de Şentepe sakinleri, beğenilen Türk Sanat ve Halk Müziği eserlerinin yanı sıra oyun havaları ve halaylarla eğlencenin tadını doyasıya çıkardı. Yoğun ilgi gören yaz konserine, minik Yenimahalleliler de dans ederek ve oyun oynayarak eşlik etti.

Yaza Merhaba Konserleri, 30-31 Temmuz Cumartesi/Pazar Batıkent Meydan, 2 Ağustos Salı Ragıp Tüzün Parkı, 4 Ağustos Perşembe Serhat Mahallesi’nde 20.30’da devam edecek.

