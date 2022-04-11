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Şentepeliler iftar sofrasında buluştu

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor. Şentepe Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen mahalle iftarında binlerce Şentepeli aynı sofrada oruç açtı.
Şentepeliler iftar sofrasında buluştu

Hafız Fazlı Çoban, Esat Aydoğan’ın ilahileri ve Kuran tilaveti ile başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalleli katıldı.

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Ramazan Ayı hoş görünün adıdır
Dualar eşliğinde oruçların açılması sonrasında Yenimahallelilere seslenen Başkan Yaşar “Bugün sizlerle beraber çocukluğumuzda mahallelerimizde, köylerimizde, kentlerimizde kurduğumuz gibi güçlü ile güçsüzün, fakir ile zenginin herkesin eşit olduğu bir sofrada bulunmaktan onur duyuyorum. Ramazan ayı dinimize göre on bir ayın sultanı, hoş görünün adıdır. Ramazan Ayı’nda kinden, nefretten, yalandan uzak durulması, hoş görünün ve barışın hakim olması gerekiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak 13 yıldır bu sofraları kuruyor, Yenimahalle’de barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle iki yıldır bu etkinliklere ara verdik. Bundan sonra böylesine bizi birbirimizden ayıran felaketlerin yaşanmamasını yüce Allahtan diliyorum” dedi.

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Şentepe pazar yeri yenileniyor
Şentepe bölgesine yapılan yatırımlardan da söz ederek konuşmasını sürdüren Yaşar “İçinde bulunduğumuz Pazar yerini baştan aşağı yenileyeceğiz. Yeni Pazar yerinde vatandaşlarımızın meslek edinmek ve keyifli vakit geçirmek amacıyla eğitim alacağı YENİMEK, sağlık ocağı, kütüphane gibi birçok hizmet noktasını içerisinde barındıracak. Böylesine büyük bir yatırımı Şentepe’ye kazandırmaktan onur duyuyorum. Yenimahalleliler hizmetin en iyisine layıktır. Bu düşünceyle ilçemize hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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