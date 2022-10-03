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Sepetçilik ve dikiş eğitimi

Sincan Belediyesi’nin Fatih’te açılan Kültür ve Sanat Merkezi ile Zeytindalı Kültür Merkezinde kadınlar için açtığı sepetçilik ve giyim kursları ilgi görüyor. Sincanlı hanımlar aldıkları eğitimle yeteneklerini keşfediyor.
Sepetçilik ve dikiş eğitimi

Sincan Belediyesi, Hanım Konakları’nın dışında Fatih’te açılan Kültür ve Sanat Merkezi ve Zeytindalı Kültür Merkezi ile de hizmet veriyor. Sincanlı hanımlar açılan giyim kurslarına büyük rağbet gösterirken, sepetçilik kursundan da oldukça memnun. 

GİYİM KURSLARINA YOĞUN İLGİ

Kadınlar için hem eğitici hem de eğlenceli kursların yer aldığı Kültür ve Sanat Merkezi’nde en çok ilgi çeken kurslar arasında giyim kursu yer alıyor. Özellikle çocuk giyimi konusunda meraklı olan kadınlar hafta içi her gün 9.50-15.50 saatleri arasında bu alanda kurs alıyor. 

HÜNERLER SERGİLENİYOR

Kadınlar aldıkları eğitimle el becerilerini geliştirirken, birbirinden farklı sepet modelleri ortaya çıkarıyor. Hafta içi Perşembe ve Cuma günleri saat 09.20-15.45 arasında 10’ar kişilik gruplar halinde eğitim veriliyor.  Kurslara başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız https://www.sincan.bel.tr/ adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirler. 


 

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