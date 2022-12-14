Şereflikoçhisar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara et ve doğalgaz yardımları yapıyor

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, sosyal yardımları her yıl artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, yardım çalışmalarını büyük bir titizlikle, her başvuru sahibinin gelir, mal varlığı araştırmasını yaparak sürdürdüklerini dile getirdi.

BİN 600 AİLEYE DESTEK OLUNUYOR

Çelik, şöyle konuştu: “1600 aileye her ay düzenli olarak 200 lira et yardımı ile 457 aileye kış ayları boyunca düzenli olarak 500 lira doğalgaz yardımı yatırılıyor. Şereflikoçhisar'da hiçbir hemşehrimizin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirerek büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Kömür ihtiyacı olan hemşehrilerimize yardımlarımızsa önümüzdeki günlerde teslim edilecek”

