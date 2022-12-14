Şereflikoçhisar’da zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, ilçede faaliyet gösteren tüm zincir marketlerde ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyum, ürünlerin son kullanma tarihi ve gramajlar üzerinde denetim gerçekleştirildiğini belirtti.
TÜKETİCİNİN YANINDAYIZ
Zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceğini dile getiren Çelik, "Tüketicilerimizin her zaman yanındayız. Halkımız şikayetlerini belediyemize 24 saat ulaştırabilirler." dedi.
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