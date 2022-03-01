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Serviste zihinsel engelli kadına cinsel saldırıya tutuklama

Ankara'nın Mamak ilçesinde servis şoförü Ali Akbal, rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli B.A. (20) adlı kadına, araçta cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Serviste zihinsel engelli kadına cinsel saldırıya tutuklama

Mamak'ta özel rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli B.A.'nın ailesi, servis şoförü Ali Akbal'ın kızlarına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla geçen hafta şikayetçi oldu. B.A., ifadesinde 2 Şubat'ta rehabilitasyon merkezinden evine gitmek için servis aracına bindiğini, Akbal'ın herkesi indirdikten sora ıssız yere kendisini götürerek, araçta cinsel saldırıda bulunduğunu daha sonra kimseye anlatmaması için bıçakla tehdit ettiğini ileri sürdü. B.A., 9 Şubat'ta da Akbal'ın aracı ıssız yere çekerek kendisini darbedip, cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

ADLİ TIP RAPORU SONRASI TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ali Akbal, 21 Şubat'ta gözaltına alındı. Savcılığa verdiği ifadesinde kendisine iftira atıldığını iddia eden Akbal, tutuklanması istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı İrfan Nuri Akdeniz, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda B.A.'da cinsel saldırı izlerine rastlandığının belirtilmesi üzerine Akbal hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Evinde ikinci kez gözaltına alınan Ali Akbal, bu kez çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 25 Şubat'ta tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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