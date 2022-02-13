Sevgi balı markalaşıyor

Dünyada sadece Gölbaşı’nda yetişen Sevgi Çiçeği’nden arıların polen toplayarak yaptığı bal markalaşmaya hazırlanıyor.

Gölbaşı Belediyesi; Ankara’da arıcıların üretim ve satış ile ilgili yaşadıkları sorunları ortadan kaldırarak, Ankaralı vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak amacıyla arıcılık eğitimi başlattı. Online başvuruların Gölbaşı Belediyesi internet sitesinden yapıldığı kurstan vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

Günümüzde yoğun ilgi gören mesleklerden biri olarak karşımıza çıkan Arı Yetiştiriciliği Gölbaşı Belediyesi’nde can buluyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kurs ile ilgili şunları söyledi: “Bu kurs ile vatandaşlarımız için kolay iş ve kazanç imkânı sağlamayı amaçlamaktayız. Doğa için de süreklilik arz eden bu tarımsal üretim faaliyeti sayesinde; Gölbaşılı dar gelirli vatandaşlarımızın bilinçli üretim ve yetiştiricilik yapmalarının yanında kısa sürede gelir elde etmesi de sağlanacaktır. Arıcılık, yoğun ilgi görmesi ve fakat toprağa bağımlı olmaması nedeniyle başlangıç için fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadan herkes tarafından yapılabilen tarımsal bir faaliyettir. Arıcılık eğitimi ile Başkent’te arıcılık mesleğinin gelişmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamanın yanı sıra Sevgi Çiçeği Balımızı da dünyaya duyuracağız.”

Sevgi çiçeği balı markalaşacak

“Gölbaşı Belediyesi olarak hedefimiz ‘Sevgi Çiçeği Balı’ adı altında markalaşmak ve ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak ve vesile olmaktır” diyen Başkan Ramazan Şimşek “Bu özellikleri ve tarımda en ucuz istihdam yaratması nedeniyle arıcılık günümüzün en önemli tarımsal üretim faaliyeti olarak ön plana çıkmaktadır. Gölbaşı Belediyesi bünyesinde açılacak olan Arıcılık Kursu ön kayıtları başlamıştır. Kursa kayıt olmak isteyen vatandaşlarımız https://www.ankaragolbasi.bel.tr/aricilik-kursu adresi üzerinden başvurabilirler.