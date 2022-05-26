Sevgili Doktor oyunu seyircisi ile buluştu

Ankara Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen Tiyatro Festivali’nde ‘Sevgili Doktor’ oldu.

Mamak Belediyesi vatandaşları sanatsal etkinlikler buluşturmaya devam ediyor. Hafta boyunca Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenen oyunlarla Mamaklılar, keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalıyor. Ankara Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen Tiyatro Festivali’nde sergilenen son oyun ise ‘Sevgili Doktor’ oldu. İnsan hakları, sınıfsal ayrım, sömürü, ezen-ezilen ilişkileri ile sistem sorununa mizahi bir dille yaklaşan oyun büyük beğeni topladı.

Mamak sanatla güzelleşiyor

Sanatın ve kültürün bir miras olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu mirasın hem gelecek nesillere aktarılmasını hem de vatandaşlarımızın sanat ve kültür iç içe olması adına önemli organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Mamak sahne sanatlarıyla daha da güzelleşiyor. Bu güzellikleri izlemeye tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.