  • BIST 2.450,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3382
  • Euro 17.4982
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Sevgili Doktor oyunu seyircisi ile buluştu

Ankara Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen Tiyatro Festivali’nde ‘Sevgili Doktor’ oldu.
Sevgili Doktor oyunu seyircisi ile buluştu

Mamak Belediyesi vatandaşları sanatsal etkinlikler buluşturmaya devam ediyor. Hafta boyunca Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenen oyunlarla Mamaklılar, keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalıyor. Ankara Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen Tiyatro Festivali’nde sergilenen son oyun ise  ‘Sevgili Doktor’ oldu. İnsan hakları, sınıfsal ayrım, sömürü, ezen-ezilen ilişkileri ile sistem sorununa mizahi bir dille yaklaşan oyun  büyük beğeni topladı.

foto-(1)-079.jpeg

Mamak sanatla güzelleşiyor
Sanatın ve kültürün bir miras olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu mirasın hem gelecek nesillere aktarılmasını hem de vatandaşlarımızın sanat ve kültür iç içe olması adına önemli organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Mamak sahne sanatlarıyla daha da güzelleşiyor. Bu güzellikleri izlemeye tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otobüs, park halindeki otomobile çarpınca 5 araç çarpıştı: 1 yaralı26 Mayıs 2022 Perşembe 14:20
  • Bakıcı, eski patronunun otomobilini parçaladı26 Mayıs 2022 Perşembe 13:04
  • Başkent, Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu Konseri'ne ev sahipliği yaptı26 Mayıs 2022 Perşembe 11:29
  • Milli şampiyon Başkan Altınok'u ziyaret etti26 Mayıs 2022 Perşembe 00:26
  • ABB, toplam 69 taşınmazı ihale ile satışa çıkarıyor26 Mayıs 2022 Perşembe 00:25
  • Yenimahalle kreşlerinde yıl sonu etkinlikleri yapıldı26 Mayıs 2022 Perşembe 00:24
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşı kapıda karşıladı26 Mayıs 2022 Perşembe 00:23
  • Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi yenilendi26 Mayıs 2022 Perşembe 00:22
  • Kahramankazan Belediyesi, öğrenciler için Çanakkale turu düzenledi26 Mayıs 2022 Perşembe 00:21
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ‘sıcak çorba’ ikramını sürdürüyor26 Mayıs 2022 Perşembe 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti