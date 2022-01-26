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Seydişehir-Antalya kara yolu küçük araçların geçişine açıldı

Konya'yı Antalya'ya bağlayan ve yoğun kar nedeniyle dün ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya kara yolu, tuzlama ve kar kürüme çalışmalarının ardından küçük araçların geçişine açıldı.
Seydişehir-Antalya kara yolu küçük araçların geçişine açıldı

Konya'yı Antalya'ya bağlayan ve yoğun kar nedeniyle dün ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya kara yolu, tuzlama ve kar kürüme çalışmalarının ardından küçük araçların geçişine açıldı.

Etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde kapatılan Seydişehir-Antalya kara yolunda Karayolları ekipleri gece boyunca tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürdü.

Gece saatlerinde tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü kara yolu, çalışmaların ardından bugün saat 10.30'dan itibaren küçük araçların geçişine izin verilerek, ulaşıma yeniden açıldı.

Yolda tuzlama ve kar kürüme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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