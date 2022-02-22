Seymen Evi Geleneği Pursaklar'da yaşatılıyor

Pursaklar Belediyesi, Ankara’nın tarihine, kültürüne, gelenek-göreneklerine ve folkloruna sahip çıkan, eski bir Oğuz töresi olan Seymenlik Geleneği Pursaklar'da yaşatıyor.

Pursaklar Belediyesi, Seymen Geleneğini ve Seymen oyunlarını, özgün haliyle gelecek kuşaklara aktarmak için yakın zamanda açılışını gerçekleştirilen Seymen Evi'nde altı aydır eğitim gören Pursaklar'ın seymenleri gösteri düzenledi.

Keyifli anların yaşandığı programa Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Pursaklar İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve vatandaşlar katılım sağladı.

‘‘Bu güzel gösteri için Pursaklar’ın seğmenlerine teşekkür ediyorum’’

Pursaklar'ın tarihine sahip çıktığını ifade eden Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam; "Ankara’mızın vazgeçilmez değerlerinden olan Seymen Kültürü Pursaklar’da yaşatılıyor. Pursaklar Belediyemizin Aile Yaşam Merkezi’nde çok kısa bir sürede Ankara Kulübü tarafından yetiştirilen seymenlerimizi Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin ile birlikte izledik. Bu güzel gösteri için Pursaklar’ın seğmenlerine teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘Pursaklar Seymen Evinde altı aydır eğitim gören Pursaklar’ın Seymenlerini keyifle izledik’’

Pursaklar'da 7'den 70'e her yaştaki vatandaşın kültürüne sahip çıktığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ankara Seymen Kültürünü Pursaklar Yaşam Merkezimizde yaşatıyoruz. Pursaklar Seymen Evinde altı aydır eğitim gören Pursakların Seymenlerini Ankara Miletvekilimiz Lütfiye Selva Çam ve İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile keyifle izledik. Seymenlerimize bizlere sunmuş oldukları gösteriden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.