Seymenler dilbilim konferansına renk kattı

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Seymenleri, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ‘1. Uluslararası Dil ve Uygulamalı Dilbilim Çalışmaları Konferansı’ programına ayrı bir renk kattı.

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Seymenleri, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun davetlisi olarak "1. Uluslararası Dil ve Uygulamalı Dilbilim Çalışmaları Konferansı" açılış programına katıldı. Üniversitenin Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, Ankara kültürünü sergileyen Seymenlerin gösterisi büyük beğeni ve alkış aldı.

TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Gösterileri büyük bir ilgiyle izleyen GÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Akın Güngör de Ankara Kulübü Seymenlerine Ankara’nın kadim kültürel değerlerine sahip çıkmalarından ve konferans programına katılarak sergiledikleri Seymen gösterilerinden dolayı tek tek teşekkür etti.

