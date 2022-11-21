Seymenler Kastamonu Tanıtım Günleri’ne renk kattı

Ankara Kulübü Seymenlerinin, Başkent Millet Bahçesi’nde açılan 17. Kastamonu Tanıtım Günleri son gün-kapanış etkinlikleri kapsamında sergiledikleri gösteri, coşkulu kalabalık tarafından büyük beğeni topladı.
Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden, “Tarihi kültürel özellikleri, doğal güzellikleri, yöresel yemek kültürü, halk oyunları, tarihi mekanları ve birçok özelliğinin tanıtımı açısından Kastamonu Tanıtım Günleri'ni son derece değerli buluyoruz” dedi.
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