Seymenler Mezunlar Buluşması’nda 

Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin Edirne Öğretmen Okulu 1976 Mezunları’nın Ankara buluşmasında sergiledikleri Ankara yöresel oyunlarından oluşan gösterisi programa renk kattı.



Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden, programda yaptığı kısa konuşmada, Ankara Kulübü Seymenleri olarak Ankara’nın birer kültür elçisi olduklarının altını çizdi.

GÖSTERİLERİ SÜRECE KATKI SAĞLADI

Edirne Öğretmen Okulu 1976 Mezunları Buluşması bu yıl Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi’nde yemekli düzenlenen ve eski mezunların yıllar sonra bir araya gelmenin heyecanını doyasıya yaşadığı Edirne Öğretmen Okulu 1976 mezunları buluşmasında sergiledikleri Ankara yöresine ait oyunlardan oluşan gösterisi ile keyifli sürece katkı sağladı.

ALTINOK TEŞEKKÜR ETTİ

Edirne Öğretmen Okulu 1976 Mezunları’nı Ankara’da Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi’nde ağırlamaktan ve yemekte bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ile de tek tek ilgilenerek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

