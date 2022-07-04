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Seymenler renk kattı

Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Hasanoğlan Mezunları Derneği tarafından düzenlenen buluşmaya renk kattı.
Seymenler renk kattı

Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Gürcan Maden ile Kadir Çimen, Seymen Divanı Üyeleri Erol Yonar ile Turhan Temur’un da aralarında bulunduğu Seymenler, Ankara oyunlarından sergilediği bir gösteri ile Hasanoğlan Mezunları Derneği’nin Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da  düzenlediği coşkulu etkinliğe ortak oldu. 

GURURLUYUZ 
 
Ankara Kulübü ve Seymenleri hakkında katılımcılara bilgi aktaran  Ankara Kulübü Derneği YKÜ Gürcan Maden, “Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün tarihi dokusu içerisinde öğretmen okulundan yolu geçmiş öğrenci ve  öğretmenlerin yıllar sonraki buluşma etkinliğinde yer almak ve katkı sunmaktan, burada yaşanan coşkuya ortak olmaktan dolayı Ankara Kulübü Seymenleri olarak gurur duyuyoruz.” dedi. 

ŞENLİK HAVASINDA BULUŞMA 

Şenlik havasında yoğun bir katılımla gerçekleşen buluşmanın öğrencilik yılları anılarının hatırlanıp, dostlukların tazelendiği, özlemlerin giderildiği bir buluşma olduğunu dile getiren Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi Mezunu ve Hasanoğlan Mezunları Derneği Üyesi, etkinliğinin hem koordinatörü  hem de sunuculuğunu üstlenen Yalçın Meraklı, “Geleneksel hale gelen Hasanoğlan Mezunları buluşmalarımız şenlik havasında geçiyor. Yemekler yeniyor, müzik eşliğinde eğlenceler, oyunlar gerçekleştiriliyor. En önemlisi de  yıllar sonra bir araya gelmenin vermiş olduğu hasretle uzun süre sohbet edip eski günler anılıyor” dedi. 

 

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