Seymenler renk kattı

Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Hasanoğlan Mezunları Derneği tarafından düzenlenen buluşmaya renk kattı.

Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Gürcan Maden ile Kadir Çimen, Seymen Divanı Üyeleri Erol Yonar ile Turhan Temur’un da aralarında bulunduğu Seymenler, Ankara oyunlarından sergilediği bir gösteri ile Hasanoğlan Mezunları Derneği’nin Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da düzenlediği coşkulu etkinliğe ortak oldu.

GURURLUYUZ



Ankara Kulübü ve Seymenleri hakkında katılımcılara bilgi aktaran Ankara Kulübü Derneği YKÜ Gürcan Maden, “Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün tarihi dokusu içerisinde öğretmen okulundan yolu geçmiş öğrenci ve öğretmenlerin yıllar sonraki buluşma etkinliğinde yer almak ve katkı sunmaktan, burada yaşanan coşkuya ortak olmaktan dolayı Ankara Kulübü Seymenleri olarak gurur duyuyoruz.” dedi.

ŞENLİK HAVASINDA BULUŞMA

Şenlik havasında yoğun bir katılımla gerçekleşen buluşmanın öğrencilik yılları anılarının hatırlanıp, dostlukların tazelendiği, özlemlerin giderildiği bir buluşma olduğunu dile getiren Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi Mezunu ve Hasanoğlan Mezunları Derneği Üyesi, etkinliğinin hem koordinatörü hem de sunuculuğunu üstlenen Yalçın Meraklı, “Geleneksel hale gelen Hasanoğlan Mezunları buluşmalarımız şenlik havasında geçiyor. Yemekler yeniyor, müzik eşliğinde eğlenceler, oyunlar gerçekleştiriliyor. En önemlisi de yıllar sonra bir araya gelmenin vermiş olduğu hasretle uzun süre sohbet edip eski günler anılıyor” dedi.