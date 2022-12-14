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Seymenlik geleneği yaşatılarak gelecek kuşaklara taşınıyor

Ankara Kulübü'nün, tarihi kültürel bir öneme sahip Seymenlik geleneğini yaşatarak gelecek kuşaklara taşıyan bir köprü işlevi gördüğünü belirten Genel Başkan Dr. Metin Özaslan, “Seymenlik geleneğini öğrenme isteği, bizi son derece memnun ediyor” dedi.
Seymenlik geleneği yaşatılarak gelecek kuşaklara taşınıyor

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Temsilciliği Haftalık Seymen Çalışması (Eğitim), Halil Bahadır Saka yönetiminde yoğun katılımla gerçekleştirdi. Ankara Konağı'nda keyifli bir etkinlik kapsamında yapılan Seymen çalışmasına, Genel Başkan Dr. Metin Özaslan ile yönetim kurulu üyeleri de katılarak, destek verdi.

Çankaya Şube Temsilciliği Seymen çalışmasını bir süre takip eden ve verilen arada yaptığı konuşmasına Çankaya Şube ve Genel Merkez Seymeni Yılmaz Özdemir'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, "Seymenimiz, can dostumuz Yılmaz Özdemir efemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yılmaz Özdemir efemize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine, dostlarına tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Yılmaz Özdemir gerçekten çok değerli bir insandı, dostumuzdu, Ankara Kulübümüze değerli katkıları olmuştu, erken kaybettik. Mekanı cennet olsun." dedi. 
 
 

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