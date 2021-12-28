SGK 750 bin adet pet şişe su satın alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK yüzbinlerce pet şişe su satın alacak. SGK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 750 bin adet pet şişe (330 ml’lik) su alımı için ihaleye çıktı. İhaleyi alacak firma suları SGK merkezlerine teslim edecek. İhale tarihi: 20.01.2022.