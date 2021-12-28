SGK 750 bin adet pet şişe su satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çalışma Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu SGK yüzbinlerce pet şişe su satın alacak.
SGK Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 750 bin adet pet şişe (330 ml’lik) su alımı için ihaleye çıktı.
İhaleyi alacak firma suları SGK’nın 4 ayrı merkezine teslim edecek.
İhale 20 Ocak 2022’de yapılacak.
SGK içme suyu alım ihalesinin detayları için TIKLAYIN.
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