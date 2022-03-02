  • BIST 1.986,09
  • Altın 869.134
  • Dolar 14.0166
  • Euro 15.571
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 3 °C
»

Şiddet mağduru Yenimahalleli kadınlara ücretsiz danışmanlık desteği veriliyor

Yenimahalle Belediyesi’nin kadınlara destek olmak için Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde 2015 yılında hizmete açtığı Kadın Danışma Merkezi psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet gören bin 60 kadının yarasına merhem oldu.
Şiddet mağduru Yenimahalleli kadınlara ücretsiz danışmanlık desteği veriliyor

Şiddet ve şiddetle mücadelede kadınların çözüm arayışlarına destek olan, psikolojik ve hukuksal danışmanlık, sosyal hizmet uygulamaları, sağlık, istihdam, sosyal hizmet gibi konularda hizmet veren ve bilgilendirme yapan merkez, mağdur kadınları talepleri doğrultusunda, yine belediyenin bünyesinde olan kadın sığınma evine de yönlendiriyor.
Evliliklerde yaşanan sorunlarda en çok etkilenen bireyler olan çocukları da unutmayan belediye, bu süreçte çocukların etkilenme oranını en aza indirgemek için annelerle birlikte çocuklarına da danışmanlık hizmeti veriyor.

foto-(2)-(2).jpg

Kadınlar için kurumlararası işbirliği

Sosyal hizmet uzmanı ve psikolog eşliğinde Yenimahalle’de ikamet eden tüm kadın ve çocuklara ücretsiz hizmet veren merkezde, telefonla danışmanlık hizmeti de veriliyor. 

Ankara Barosu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yenimahalle YEDAM ile koordineli olarak çalışılan Kadın Danışma Merkezi’nden yardım almak isteyen vatandaşlar,332 08 71 ve 335 22 96 telefon numaralarını arayarak bilgi alabilirler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şiddet mağduru Yenimahalleli kadınlara ücretsiz danışmanlık desteği veriliyor03 Mart 2022 Perşembe 00:20
  • Saray Millet Kıraathanesini hizmete açıldı02 Mart 2022 Çarşamba 04:26
  • Ağaçlar Ayakta Ölür seyirciyle buluştu02 Mart 2022 Çarşamba 03:28
  • Sincan Belediyesi'nden afet eğitim seferberliği02 Mart 2022 Çarşamba 00:27
  • Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’nde telefonları Başkan Köse cevapladı02 Mart 2022 Çarşamba 00:25
  • Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi inşasında hummalı çalışma02 Mart 2022 Çarşamba 00:24
  • Öğrencilere ve öğretmenlere yangın tatbikatı yaptırıldı02 Mart 2022 Çarşamba 00:23
  • Çankırı Belediyesi Zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi02 Mart 2022 Çarşamba 00:22
  • Sıfır Atık Okulu'ndan 1000 çocuk atık eğitimi aldı02 Mart 2022 Çarşamba 00:21
  • Akıllı Kavşak Sistemi kent genelinde 142 noktada faaliyete geçirildi02 Mart 2022 Çarşamba 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti