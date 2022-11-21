Sıhhiye Çok Katlı Otoparkında şarj istasyonları kurulacak

Birinci katında kütüphane, zemin katında kafeteryanın yer alacağı 800 araçlık otoparkın 40 araçlık yeri engelliler için ayrılacak, elektrikli araçlar için de şarj istasyonları kurulacak.

Büyükşehir Belediyesi, Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nda kapsamlı tadilat çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, haziranda tanıtımını yapılan 110 projeden biri olan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yenileme Projesi kapsamında, otopark, geçen yıl devralınmasının ardından geçici tadilat çalışması yapılarak kullanıma açıldı.

PARK SORUNUNA ÇÖZÜM OLACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından şu an yenileme çalışmaları yürütülen 800 araçlık otopark, çalışmaların tamamlanmasıyla kent merkezindeki park sorununa çözüm olacak. Otoparkın birinci katı, 400 metrekarelik kütüphaneye dönüştürülecek, otoparkın zemin katında ise 1000 metrekarelik kafeterya alanı yer alacak.

4 KATI ARAÇLAR İÇİN AYRILACAK

Yeni sosyal tesisin, özellikle Kolej ve Kurtuluş semtlerindeki üniversite öğrencilerine hitap etmesi planlanıyor. Otoparkın 27 bin 500 metrekarelik 4 katı araçlar için kullanılacak. Elektrik altyapısından kamera sistemlerine, otomasyon altyapısından havalandırma ve aydınlatma sistemlerine kadar birçok bakım onarım çalışmasının yapılacağı otoparkta, yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile yatay dikey işaretlemeler de yenilenecek.

3 AY İÇİNDE TAMAMLAMA HEDEFİ

800 araçlık otoparkın 40 araçlık yeri engelliler için ayrılacak, elektrikli araçlar için de şarj istasyonları kurulacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Daire Başkanlığı Üstyapılar Şefi Latif Yeşil, çalışmaları 3 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.



