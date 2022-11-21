  • BIST 4.507,24
  • Altın 1039.507
  • Dolar 18.613
  • Euro 19.0224
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 10 °C
»

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkında şarj istasyonları kurulacak

Birinci katında kütüphane, zemin katında kafeteryanın yer alacağı 800 araçlık otoparkın 40 araçlık yeri engelliler için ayrılacak, elektrikli araçlar için de şarj istasyonları kurulacak.
Sıhhiye Çok Katlı Otoparkında şarj istasyonları kurulacak

Büyükşehir Belediyesi, Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nda kapsamlı tadilat çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, haziranda tanıtımını yapılan 110 projeden biri olan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yenileme Projesi kapsamında, otopark, geçen yıl devralınmasının ardından geçici tadilat çalışması yapılarak kullanıma açıldı. 

PARK SORUNUNA ÇÖZÜM OLACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından şu an yenileme çalışmaları yürütülen 800 araçlık otopark, çalışmaların tamamlanmasıyla kent merkezindeki park sorununa çözüm olacak. Otoparkın birinci katı, 400 metrekarelik kütüphaneye dönüştürülecek, otoparkın zemin katında ise 1000 metrekarelik kafeterya alanı yer alacak.

gjnfgn.jpg

4 KATI ARAÇLAR İÇİN AYRILACAK

Yeni sosyal tesisin, özellikle Kolej ve Kurtuluş semtlerindeki üniversite öğrencilerine hitap etmesi planlanıyor. Otoparkın 27 bin 500 metrekarelik 4 katı araçlar için kullanılacak. Elektrik altyapısından kamera sistemlerine, otomasyon altyapısından havalandırma ve aydınlatma sistemlerine kadar birçok bakım onarım çalışmasının yapılacağı otoparkta, yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile yatay dikey işaretlemeler de yenilenecek.

3 AY İÇİNDE TAMAMLAMA HEDEFİ

800 araçlık otoparkın 40 araçlık yeri engelliler için ayrılacak, elektrikli araçlar için de şarj istasyonları kurulacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Daire Başkanlığı Üstyapılar Şefi Latif Yeşil, çalışmaları 3 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri restore ediyor21 Kasım 2022 Pazartesi 03:45
  • TEKNOMER E-Spor Gençlik Kupası’na katılan gençler kıymetli hediyeler için kıyasıya yarışıyor21 Kasım 2022 Pazartesi 02:42
  • E-Spor Turnuvası’ndaki kıyasıya mücadelelerin ardından ödüller sahiplerini buldu21 Kasım 2022 Pazartesi 02:34
  • Sinema Günleri Etkinliği21 Kasım 2022 Pazartesi 02:15
  • Sincan’da lezzetli yemek tarifleri hünerli ellerle buluşuyor21 Kasım 2022 Pazartesi 01:32
  • Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı tarihi Samanpazarı Meydanı Projesini yerinde inceledi21 Kasım 2022 Pazartesi 01:13
  • Kızılcahamam’da 6 bin lale soğanı dikildi21 Kasım 2022 Pazartesi 01:11
  • ORSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, “Sektörün aşılamayan sorunlarından biri nitelikli işgücü” dedi.21 Kasım 2022 Pazartesi 00:58
  • AHİD’de Algı Yönetimi Söyleşisi gerçekleştirildi21 Kasım 2022 Pazartesi 00:56
  • Yenimahalle Belediyesi öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yaptı21 Kasım 2022 Pazartesi 00:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti