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Sık sık esnaf ziyareti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde faaliyet gösteren esnafları sık sık ziyaret ederek, “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulunuyor.
Sık sık esnaf ziyareti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnafları sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmıyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Başkan Oğuz, esnaflarla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. “Hayırlı işler bol kazançlar” temennisinde bulunduğu esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında, karşılaştığı vatandaşlara da hâl hatır sorarak, sohbet ediyor. 

İSTEK VE ÖNERİLERİ DİNLİYORUZ 

Başkan Oğuz, “Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
 

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