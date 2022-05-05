  • BIST 2.489,63
  • Altın 908.669
  • Dolar 14.8543
  • Euro 15.713
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 11 °C
»

Silahla vurulmuş olarak ölü bulunan Sultan, toprağa verildi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, evde başından tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulunan Sultan Irmak (28), son yolculuğuna uğurlandı.
Silahla vurulmuş olarak ölü bulunan Sultan, toprağa verildi

Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi’ndeki sitede 8 aydır B.E.T. ile birlikte yaşayan Sultan Irmak, önceki gün akşam saatlerinde evde ölü bulundu. 1 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Irmak'ın, tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Irmak'ın cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sultan Irmak için bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Irmak’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Irmak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

2 KİŞİ ARANIYOR
Öte yandan Sultan Irmak'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olay gecesi evde bulunan 1 kişinin gözaltındaki işlemleri sürerken, 2 kişinin daha arandığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramazan Bayramı'nda ‘Lunapark Çocukların Dünyası’ çocuklardan yoğun ilgi gördü05 Mayıs 2022 Perşembe 00:23
  • Başkan Serhat Oğuz, tedavi gören vatandaşlarla bayramlaştı05 Mayıs 2022 Perşembe 00:22
  • Altındağ’da bayram sevinci doya doya yaşandı05 Mayıs 2022 Perşembe 00:19
  • Başkan Murat Köse Belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı05 Mayıs 2022 Perşembe 00:18
  • Evinde tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti04 Mayıs 2022 Çarşamba 13:36
  • Bayram denetiminde helikopteri çeken sürücülere 'telefon' cezası01 Mayıs 2022 Pazar 13:34
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden MKE Ankaragücü'ne moral desteği30 Nisan 2022 Cumartesi 00:31
  • Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri öğle ezanı ile birlikte iftar yaptı30 Nisan 2022 Cumartesi 00:26
  • Keçiören'de dere yatakları pırıl pırıl oldu30 Nisan 2022 Cumartesi 00:25
  • Zabıta ekiplerinden Ramazan Bayramı öncesi imalathanelerde sıkı denetim30 Nisan 2022 Cumartesi 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti