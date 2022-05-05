Silahla vurulmuş olarak ölü bulunan Sultan, toprağa verildi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, evde başından tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulunan Sultan Irmak (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi’ndeki sitede 8 aydır B.E.T. ile birlikte yaşayan Sultan Irmak, önceki gün akşam saatlerinde evde ölü bulundu. 1 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Irmak'ın, tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Irmak'ın cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sultan Irmak için bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Irmak’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Irmak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

2 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan Sultan Irmak'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olay gecesi evde bulunan 1 kişinin gözaltındaki işlemleri sürerken, 2 kişinin daha arandığı belirtildi.