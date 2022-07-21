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Şimşek’ten sanayi esnafına ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Sanayi Sitesi'ndeki her bir esnafın çalışma alanını ziyaret ederek, ustalarla çay içip sohbet etti.
Şimşek’ten sanayi esnafına ziyaret

Sanayi sitesi çalışanları Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini iletti. Esnaflarla sohbet eden Şimşek, yaz tatilinde sanayide çalışan gençlere de ara elemanın çok önemli olduğunu, hem okuyup hem çalışmalarının onlara katkı sağladığını belirterek onları takdir etti. 

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GÖLBAŞI’NIN EMEKTAR USTALARI 

Başkan Şimşek sözlerine, “Gölbaşı’nın ustaları burada yetişen ustalar. Bizim Gölbaşı Sanayi Sitesi’ndeki emektar, tecrübeli ustalarımız okul gibidir. Eskiden beri tanırım ben buradaki ustalarımızı, ustalarımızın eleman yetiştirmesi çok önemli. Sanayimizi de buradaki esnafımızla beraber güzelleştirmeye devam edeceğiz. Gölbaşı esnafımızın kazanması bizi mutlu ediyor. Ustalarımızın ellerine, emeklerine sağlık” dedi. 
Girdiği bir garajda Neşet Ertaş çalması üzerine Başkan Şimşek, "Ustamız, halk ozanımız, işte bu alanların sanatçısı, Allah rahmet eylesin" sözleriyle Neşet Ertaş'ı da andı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sanayi sitesindeki bütün esnafları dolaştıktan sonra esnaflarla beraber menemen yiyerek ziyareti tamamladı.
 

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