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Sincan Anne-Çocuk Oyunevi'nde oyuncaklar ger dönüştürülüp oynanıyor

Aile içi iletişimi güçlendiren Sincan Anne Çocuk Oyun Evleri’nde çocuklar geri dönüşümü oyunlarla öğreniyor. Geri dönüştürerek yaptıkları oyuncaklar sayesinde hem eğlenen hem öğrenen çocuklar çevre bilinci kazanıyor.
Sincan Anne-Çocuk Oyunevi'nde oyuncaklar ger dönüştürülüp oynanıyor

Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi’nde bu hafta çocuklar anneleriyle birlikte ‘Geri Dönüşüm Etkinliği’ yaptı. Tuvalet kâğıtlarının ruloları ile dağ evi yapan çocuklar, kendi seçtikleri desen ve renklerle de dağ evlerini boyadı. Çocukların anneleriyle birlikte gerçekleştirdiği geri dönüşüm etkinliğinde, atık malzemeden oyuncak yapmanın yanı sıra geri dönüşümün önemi hakkında da sohbet edildi. 

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3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN

Sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda öncü belediyelerden olan Sincan Belediyesi, çocuklara da bu bilinci aşılamak için faaliyetlerde bulunuyor. 3-6 yaş arası çocuklar ve anneleri için faaliyet gösteren Anne-Çocuk Oyun evlerinde gerçekleştirilen geri dönüşüm oyunuyla çocuklara eğlenirken çevre bilinci kazandırmak amaçlanıyor. Çocuklar rulo kâğıtlardan yaptıkları dağ evleriyle daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. 

EĞİTİCİ VE KEYİFLİ ETKİNLİKLER

Anne Çocuk Oyun Evlerinde her programda farkındalık yaratmak adına bu tür eğitici ve keyifli etkinlikler düzenleniyor. Her gün birbirinden eğitici ve eğlenceli faaliyetlerin yanı sıra çocuklar anneleriyle oyun oynayıp spor yapıyor, dans ediyor, birbirleriyle iletişime geçiyorlar.
 

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