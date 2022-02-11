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Sincan, baharı yeşil karşılamaya hazırlanıyor

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağacın ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla budama çalışmaları yapıyor. Budanan ağaçlar odun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.
Sincan, baharı yeşil karşılamaya hazırlanıyor

Sincan Belediyesi, ağaçların sağlıklı şekilde gelişmesi, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve elektrik tellerinin zarar görmemesi için belirlenen alanlarda ağaç bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor. 

Budama işlemi için en uygun zaman ağaçların dinlenme dönemi yani kış mevsimi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ağaçların daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için budama çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. 

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Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dalları temizleniyor, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için gerekli bakımları yapılıyor. 

Budanan Dallar İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor
Sincan Belediyesi, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı yapıyor. Ekipler budanan ağaçları parçalayarak odun haline getiriyor, ardından ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor. 

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