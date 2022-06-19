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Sincan Belediye Başkanı Ercan, sağanak yağışlar nedeniyle etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara’da yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle etkilenen vatandaşları ziyaret etti. İncelemelerde bulunan Ercan “Yaraları birlikte sarıyoruz” dedi. 
Sincan Belediye Başkanı Ercan, sağanak yağışlar nedeniyle etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ankara’da gerçekleşen sağanak yağışlar nedeniyle teyakkuza geçti. Gelen taleplere anında müdahale eden ekipler, Sincanlı vatandaşların bu süreci en hasarsız şekilde atlatması için var gücüyle çalıştı. 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte selden zarar gören aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekipler dere yatağını açarak, yolları vatandaşın kullanacağı şekilde yeniden yaptı. 

Başkan Ercan, “Sincanımızda etkili olan yağışlardan zarar gören vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Zorlukları birlikte aşmaya devam ediyor, yaraları birlikte sarıyoruz. Sahada görevli ekiplerimiz, gece-gündüz demeden ilçe sakini vatandaşlarımızdan gelen taleplere cevap vermeye, onlara yardımcı olmaya devam edecek” diye konuştu.  

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