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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hafta sonu Pazar esnafını ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hafta sonu pazar yerlerini ziyaret etti.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hafta sonu Pazar esnafını ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, pazar tezgâhlarını dolaşarak pazar esnafıyla tek tek tokalaştı; esnafın talep ve önerilerini yerinde dinledi. Pazar esnafının ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ercan, “İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz. Esnafımız bizim için çok değerli. Her fırsatta esnafımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz.” dedi.

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ALIŞVERİŞ YAPTI, İSTİŞAREDE BULUNDU 

Esnaf ziyareti sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Ercan, “Esnafımız bizim için çok değerli. Her fırsatta esnafımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. İlçemizi daha da güzelleştirmek için neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Daha güzel bir Sincan için esnafımızla, vatandaşlarımızla el ele çalışmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

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HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ 

Pazar esnafı, Başkan Ercan’ın kendilerini ziyaret etmesi ve Sincan’a yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür etti. Pazar alışverişi sırasında Başkan Ercan’ı gören vatandaşlar da Başkan’a hem görüşlerini iletti hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

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